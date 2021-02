Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss

Betzdorf (ots)

Am 22.02.2021, gegen 12:20 Uhr wurde ein Pkw Fiat im Innenstadtbereich von Betzdorf von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert. Bei dem 41-jährigen Fahrzeugführer konnten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Es folgte die Blutentnahme und die Einleitung eines Straf- und Bußgeldverfahrens. Da der Mann bereits in der Vergangenheit diesbezüglich auffällig war, wurde der Führerschein an Ort und Stelle beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell