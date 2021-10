Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter geklaut, Schloss unbeschädigt

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich in der Burgstraße einen E-Scooter unter den Nagel gerissen. Der Eigentümer vermisste seinen Elektroroller erstmals am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr und meldete sich anschließend bei der Polizei.

Nach Angaben des jungen Mannes hatte er den privaten Scooter bereits vor einer Woche in Höhe des Hauses Nummer 31 abgestellt und mit einem Schloss an einer Straßenlaterne gesichert. Als er ihn am Sonntag wieder nutzen wollte, stellte er fest, dass nur noch das Schloss am Laternenmast hing - der Roller war weg.

Wie es den Tätern gelang, den Roller aus der Sicherung zu lösen, ohne das Schloss zu beschädigen, ist unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, wann der E-Scooter zuletzt gesehen wurde und wer sich daran zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. |cri

