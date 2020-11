Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Tattoo-Studio

MontabaurMontabaur (ots)

Am vergangenen Wochenende, in der Nacht von Samstag, 31.10., auf Sonntag, 01.11., brachen unbekannte Täter in ein Tattoo-Studio in der Kirchstraße in Montabaur ein. Die Täter verschafften sich Zugang über ein derzeit dort angebrachtes Baugerüst in der Klostergasse und entwendeten mehrere Tätowiermaschinen und einen hohen Bargeldbetrag. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen diesbezüglich gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Montabaur zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

KIMontabaur.K5@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell