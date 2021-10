Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Audi und Chevrolet gerammt - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist am Sonntag aus der Jägerstraße gemeldet worden. Hier wurde ein geparkter Audi A5 vermutlich von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt.

Der Besitzer des Audi stellte am Vormittag fest, dass an seinem Pkw der linke Außenspiegel fehlt und an der Fahrertür der Türgriff lädiert ist. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Den Spuren nach zu urteilen, sind die Beschädigungen durch einen Verkehrsunfall entstanden. Einen Hinweis auf den Verursacher gibt es bislang nicht. Die Unfallzeit liegt zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagvormittag, 10.15 Uhr.

Zu einem weiteren Unfall mit Fahrerflucht kam es am Sonntag in der Straße "Am Schlittweg". In diesem Fall war ein Chevrolet Malibu betroffen; dieser wurde in der Zeit zwischen 1.45 und 17 Uhr am vorderen Stoßfänger beschädigt - vermutlich durch ein anderes Fahrzeug. Vom Verantwortlichen fehlt allerdings jede Spur.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 / 369 - 2150, jederzeit gern entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell