POL-PPWP: Einbruch im Haderwald

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher waren am Wochenende "Im Haderwald" aktiv. In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen die Unbekannten in ein Lokal ein. Mitarbeiter stellten am Sonntagmorgen fest, dass eine Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes aufgebrochen wurde.

Erste Überprüfungen im Inneren ergaben, dass sich die Eindringlinge in verschiedenen Räumen zu schaffen machten. Bei ihrer Suche nach Bargeld und Wertgegenständen richteten sie Sachschaden an. Gestohlen wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts.

Den Ermittlungen zufolge liegt die Tatzeit zwischen 0.50 und 2.20 Uhr. Zeugen, denen insbesondere in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

