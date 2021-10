Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Glück gehabt

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Morgen des 24.10.2021 beobachtete eine Streife der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in der Innenstadt zwei Frauen, die gerade in einen Pkw einstiegen. Sie kontrollierten die beiden, noch bevor sie starten konnten. Hierbei stellten sie sofort Alkoholgeruch bei der Dame am Steuer fest und boten ihr einen Alkoholtest an. Dieser bestätigte, dass sie zu viel Alkohol getrunken hatte, um ihr Auto noch fahren zu dürfen. Daher wurde ihr dies untersagt und der Schlüssel vorsichtshalber einbehalten. Wäre die Dame vor der Kontrolle bereits gefahren, hätte sie eine Geldstrafe erwartet und der Führerschein wäre weg gewesen.

