Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfallflucht

Mehlbach (ots)

Nach Aussage einer aufmerksamen Zeugin kam es am 22.10.2021 gegen 10:30 Uhr in der Hauptstraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Eines davon war am Straßenrand geparkt, bei ihm wurde der Außenspiegel abgerissen. Das Fahrzeug des Verursachers hatte den Pkw beim Vorbeifahren gestreift, wobei auch sein Außenspiegel beschädigt wurde. Allerdings entfernte sich der Unfallfahrer unerlaubt, ohne Kontakt zum Geschädigten aufzunehmen. Nach Angaben der einzig bislang bekannten Zeugin des Unfalls soll es sich beim Verursacher um ein Fahrzeug des Paketzustellers "GLS" mit KH-Kennzeichen (für Bad Kreuznach) gehandelt haben, näheres konnte jedoch bislang nicht ermittelt werden. Für weitere sachdienliche Hinweise ist die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1, erreichbar unter 0631/369-2150, dankbar.

