Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den VW Beetle gerammt?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochvormittag in der Merkurstraße unterwegs waren und zwischen 11 und 11.30 Uhr den Parkplatz des Globus-Einkaufsmarktes nutzten. Hier kam es in diesem Zeitraum zu einer Unfallflucht. Ein VW Beetle wurde dabei beschädigt. Von Verursacher fehlt jede Spur.

Nach den bisherigen Ermittlungen wurde der VW "Käfer" gegen 11.10 Uhr ordnungsgemäß in einer eingezeichneten Parkfläche abgestellt. Als die Halterin gegen 11.30 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie fest, dass der hintere Stoßfänger im Bereich des Radlaufs auf der Beifahrerseite beschädigt war. Ein anderes Fahrzeug hatte den Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken gestreift.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |cri

