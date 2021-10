Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Der Polizei sind am Donnerstag zwei Pkw-Aufbrüche gemeldet worden. In der Ländelstraße haben Unbekannte zwischen Mittwoch 18 Uhr und Donnerstag, 16 Uhr bei einem Audi die hintere rechte Scheibe eingeschlagen. Aus dem Auto stahlen die Diebe mehrere falschen Whiskey und Bier. Der Sachschaden am Auto geht in den vierstelligen Euro-Bereich. Ebenfalls am Donnerstag zeigte ein 21-jähriger Mann einen Einbruch an seinem Pkw an. Er hatte den Peugeot 206 am Dienstag gegen 21 Uhr im Starennest abgestellt. Als er am Donnerstag gegen 20 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass die hinter Scheibe an der Beifahrerseite zerstört war und verschiedene Gegenstände aus dem Innern fehlten. Die Polizei ermittelt und bittet in beiden Fällen um Hinweise: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

