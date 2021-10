Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Reifen zerstochen

Kreis Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Wochenende in der Schellenberger Straße die Reifen eines Ford Focus plattgestochen. Der silberne Wagen parkte in Höhe der Hausnummer 31. Zwischen Samstag, 18:30 Uhr und Sonntag, 12 Uhr machten sich Vandalen an dem Auto zu schaffen und stachen alle vier Reifen platt. Der Schaden wird auf mindestens 1.200 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell