Polizei Paderborn

POL-PB: Automaten am Waschcenter aufgebrochen

Bad Lippspringe (ots)

(mb) In der Nacht zu Dienstag sind am Auto-Pflege-Center Am Vorderflöß mehrere Automaten aufgebrochen worden.

Der oder die Täter hebelten die Gehäuse von Staubsaugern und Bedieneinheiten in den Waschboxen auf, um an die Geldbehälter zu gelangen. Das gelang nur bei wenigen Automaten. Da alle Geldbehälter am Abend geleert worden waren, wurde nur ein geringer Betrag erbeutet.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell