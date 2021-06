Polizei Paderborn

POL-PB: Jugendliche Fußgängerin läuft vor Auto

Salzkotten (ots)

(mb) Bei der Kollision mit einem Auto auf der Upsprunger Straße hat eine jugendliche Fußgängerin am Dienstag schwere Verletzungen erlitten.

Gegen 13.20 Uhr war eine 17-jährige Fußgängerin auf dem rechten Gehweg an der Upsprunger Straße in Richtung Geseker Straße unterwegs. Kurz nach der Surenstraße wollte sie die Fahnbahn überqueren, um auf der anderen Seite weiterzugehen. Auf der Straße hatte sich ein Rückstau in Richtung Geseker Straße gebildet. Die Jugendliche ging hinter einem wartenden Bus über die Straße. Laut Zeugenaussagen achtete sie nicht auf den Verkehr, als sie hinter dem Bus auf die Gegenfahrbahn lief. Die 17-Jährige lief gegen einen in Richtung Upsprunge fahrenden Mini-Cooper, der von einer 42-jährigen Frau gefahren wurde. Das Mädchen wurde auf die Straße geschleudert und verletzte sich schwer. Ein Notarzt versorgte die Verletzte am Unfallort. Mit einem Rettungswagen kam das Mädchen in ein Krankenhaus nach Paderborn.

