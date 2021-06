Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Delbrück-Boke (ots)

(mb) Während die Besitzer im Urlaub waren, sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Boker Straße eingedrungen.

Am Donnerstagabend fuhren die Bewohner in den Urlaub. Bei ihrer Rückkehr am Montagmittag fiel der Einbruch in das an der Boker Straße zwischen Auf den Röthen und Heitwinkel gelegenen Haus auf. Die Täter hatten die Terrassentür aufgehebelt und im Haus nach Wertsachen gesucht. Sie erbeuteten Schmuck und eine Handtasche.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

