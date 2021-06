Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrerin beim Abbiegen angefahren

Paderborn (ots)

(mb) Eine 17-jährige Radlerin ist am Mittwoch an der Detmolder Straße von einem abbiegenden Auto angefahren worden.

Die Jugendliche radelte auf dem Radweg an der Detmolder Straße stadteinwärts. Ein 33-jähriger Madzafahrer fuhr parallel auf der Straße stadteinwärts. Er bog an der Hermannstraße nach rechts ab und missachtete dabei den Vorrang der Radfahrerin. Die Jugendliche prallte mit ihrem Fahrrad gegen die rechte Seite des Autos und stürzte. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.

