Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Versuchter Pkw-Diebstahl/ Täter hängen Kameras ab

Goch (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Montag (21. Juni 2021) gegen 01.00 Uhr einem am Wannagelsweg geparkten Jeep Land Rover zu entwenden. Die beiden Täter hingen dazu die am Haus angebrachten Kameras mittels Mülltüten ab und öffneten auf derzeit nicht bekannte Weise den Kofferraum des Jeep. Als die Alarmanlage des Land Rover ansprang, flüchteten die Täter ohne Beute unerkannt. Zur Beschreibung kann lediglich gesagt werden, dass es sich um zwei Täter handelte. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

