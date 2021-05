Polizei Dortmund

POL-DO: Drogendealer in einer Kleingartenanlage festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0527

Ein anonymer Hinweis zu Drogenverkäufen führte die Beamten am gestrigen Tag (18.5.) zu einer Kleingartenanlage in Lütgendortmund. Die Festnahme eines mutmaßlichen Dealers folgte.

Die Beamten konnten gegen 11.30 Uhr in der Kleingartenanlage in der Steinhammerstraße weitere Hinweise finden, die zu einer bestimmten Laube führten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft betraten die Beamten schlagartig die betroffene Hütte. In der Laube befanden sich Dutzende Verkaufseinheiten Betäubungsmittel, vermutlich Cannabis. Dazu fanden die Beamten mehrere typische Utensilien für den Drogenverkauf. Der Inhaber der Laube, 28 Jahre aus Dortmund, befand sich ebenfalls vor Ort. Mit Einverständnis des Dortmunders durchsuchten die Beamten seine Wohnung. Dort fanden die Polizisten weitere Betäubungsmittel.

Besondere Haftgründe gegen den polizeibekannten Dortmunder lagen nicht vor. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Handel mit Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell