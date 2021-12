Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 141221-1014: 58-Jähriger bei Arbeitsunfall getötet

Wiehl (ots)

Bei einem Arbeitsunfall in einem metallverarbeitenden Betrieb in Wiehl-Bielstein hat am heutigen Morgen (14. Dezember) ein 58-jähriger Mitarbeiter tödliche Verletzungen erlitten. Der Mann aus Reichshof war gegen 09.25 Uhr bei Arbeiten mit einem Schwerlastkran zwischen zwei tonnenschwere Werkstücke geraten und hatte sich dabei so schwere Verletzungen zugezogen, dass er noch am Unfallort verstarb. Zur Ermittlung der Unglücksursache nahmen sowohl die Kriminalpolizei als auch das Amt für Arbeitsschutz die Untersuchungen am Unfallort auf. Neben dem Rettungsdienst waren zur Betreuung von Angehörigen und Mitarbeitern des an der Bielsteiner Straße ansässigen Unternehmens auch Notfallseelsorger eingebunden.

