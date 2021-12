Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 141221-1012: Kind angefahren - Neunjähriger leicht verletzt

Radevormwald (ots)

Ein neunjähriger Junge aus Radevormwald ist am Montagnachmittag (13. Dezember) auf der Raiffeisenstraße von einem Auto angefahren worden. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine 32-jährige Autofahrerin aus Radevormwald befuhr mit ihrem Pkw um 17:05 Uhr die Raiffeisenstraße in Richtung Dahlienstraße, als plötzlich der Neunjährige hinter einem geparkten Auto auf die Straße trat. Die 32-Jährige konnte dem Jungen nicht mehr ausweichen, sodass dieser gegen das Fahrzeug prallte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Junge und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand kein Sachschaden.

