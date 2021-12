Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 13122021-1010: Verkehrsunfall mit Personenschaden 15-jähriger Rollerfahrer erlitt schwere Verletzungen

Reichshof (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Eckenhagener Straße in Höhe der Auffahrt zum Autobahnzubringer hat sich ein 15-jähriger Rollerfahrer aus Reichshof am Montagnachmittag (13.12.) schwere Verletzungen zugezogen. Der Jugendliche war um kurz vor 17 Uhr von Allenbach kommend in Richtung Derschlag unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 49-jähriger Mann aus Kreuztal mit seinem Auto die Eckenhagener Straße in Gegenrichtung und beabsichtigte, nach links auf den Autobahnzubringer abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, in deren Folge der 15-Jährige Rollerfahrer schwere Verletzungen erlitt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Beeiträchtigungen des Verkehrs.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell