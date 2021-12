Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 13122021-1008: Unfallflucht auf Parkplatz

Wipperfürth (ots)

Auf einem Parkplatz an der Dr.-Eugen-Kersting-Straße hat am Donnerstag (9. Dezember) ein unbekannter Wagen einen VW Golf angefahren und sich anschließend entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Geschädigte parkte ihren Golf am Donnerstag, gegen 18:15 Uhr auf dem Parkplatz. Am nächsten Morgen, gegen 7:20 Uhr, befand sich auf der rechten Fahrzeugseite vom Kotflügel bis zur vorderen Tür ein Lackschaden und blauer Farbabrieb des verursachenden Fahrzeugs. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell