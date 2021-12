Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 12122021-1007: Frontalzusammenstoß - Zwei Verletzte

Marienheide (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Wipperfürther Straße sind am Freitag (10. Dezember) beide Fahrer leicht verletzt worden. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden. Ein 25-jähriger Marienheider fuhr um 16:50 Uhr mit seinem Ford auf der Wipperfürther Straße in Richtung Obergogarten. Ihm entgegen fuhr in einem Audio ein 44-jähriger Marienheider. In einer langgezogenen Linkskurve kollidierte der 25-Jährige frontal mit dem entgegenkommenden Audi. An beiden Autos entstand dabei erheblicher Sachschaden. Die Frontairbags lösten aus; beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungswagen brachten die beiden Verletzten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Die Autos wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell