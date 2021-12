Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 12122021-1006: Griff in die Handtasche - Geldbörse gestohlen

Gummersbach (ots)

Am Samstag (11. Dezember) hat ein Taschendieb in einer Supermarktfiliale (Lidl) in der Vollmerhauser Straße die Geldbörse einer 70-jährigen Wienerin gestohlen. Die 70-Jährige stand um 13 Uhr an der Kasse, als der Unbekannte an ihr vorbeiging und dabei die Geldbörse aus ihrer Handtasche nahm. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Er war etwa 1,80 Meter groß, trug eine schwarze Mütze und eine Camouflage-Jacke.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell