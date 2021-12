Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 12122021-1003: Weißer Mercedes AMG gestohlen

Waldbröl (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (11. Dezember) ist in der Bahnhofstraße in Waldbröl ein weißer Mercedes AMG gestohlen worden. Der Mercedes parkte auf einem Stellplatz eines Wohnhauses in der Bahnhofstraße. Der Diebstahl muss im Zeitraum zwischen 23 Uhr abends und 11 Uhr am Samstag erfolgt sein.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 0261 81990.

