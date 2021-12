Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 12122021-1000: In Schlangenlinien gegen einen Findling

Lindlar (ots)

Zur Blutprobe musste am Freitag (10. Dezember) ein 52-jähriger Gummersbacher. Zeugen hatten ihn dabei beobachtet, wie er um 20:15 Uhr auf der Straße "Niederhabbach" in Lindlar-Frielingsdorf einen Findling umgefahren hatte. Weil er zudem in deutlichen Schlangenlinien fuhr, informierten die Zeugen die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung traf den 52-Jährigen auf einem Parkplatz in seinem Auto sitzend an. Ein Atemalkoholtest verlief deutlich positiv, woraufhin eine Blutprobe fällig war. Da der Gummersbacher derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, erwartet ihn auch diesbezüglich ein Strafverfahren.

