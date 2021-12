Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 121221-998: Kontrolle über Fahrzeug verloren und gegen Baum geprallt - Verkehrsunfall mit 4 Verletzten in Marienheide

Marienheide (ots)

Am Sonntag (12. Dezember) kam es gegen 07:50 h zwischen den Ortslagen Marienheide-Kalsbach und Marienheide-Rodt auf der Gummersbacher Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer eines grauen Golf im Einmündungsbereich mit der Schemmener Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum im Einmündungsbereich. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr das mit 4 Personen besetzte Fahrzeug die Schemmener Straße aus Richtung Becke. Im Einmündungsbereich versuchte der Fahrer augenscheinlich nach rechts auf die Gummersbacher Straße in Richtung Marienheide-Rodt abzubiegen. Dabei verlor er aus noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum im Einmündungsbereich gegenüber der Schemmener Straße. Nach dem Aufprall konnte die 27-jährige Beifahrerin sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde im Nahbereich der Unfallstelle angetroffen und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Ein hinter der 27-jährigen Kiersperin sitzender 30-jähriger Dürener wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Auch er wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Hinter dem Fahrer hatte ein 35-jähriger Kierspener Platz genommen. Er wurde ebenfalls schwerverletzt durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Fahrer flüchtete nach derzeitigen Erkenntnissen von der Unfallstelle. Ein 28-jähriger Tatverdächtiger konnte durch die Polizei in Kierspe angetroffen werden. Er war nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Unfallfahrzeug wurde ebenfalls sichergestellt. Durch das Verkehrskommissariat der Polizei in Gummersbach wurden Ermittlungen aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle gesperrt. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei Gummersbach unterstützte bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls.

