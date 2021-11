Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Schnellfahrer in der 30-er Zone + Außenspiegel von Mini abgerissen + 1-er BMW beschädigt

Polizei sucht Geschädigten + Katalysatoren gestohlen

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Schnellfahrer in der 30-er Zone

In der 30 km/h-Zone in Höhe des Wilhelm-von-Oranien Gymnasiums nahm die Polizei am Mittwoch (27.10.2021) Schnellfahrer ins Visier. Zwischen 13.45 Uhr und 14.45 Uhr bauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Messtechnik auf und stoppten diejenigen, die zu flott unterwegs waren, auf dem Parkplatz der Sporthalle, um sie mit ihrem Verstoß direkt zu konfrontieren. Insgesamt hielten sich 23 Fahrzeugführer nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Lediglich ein Autofahrer gab deutlich zu viel Gas und wurde mit 54 km/h gemessen. Auf ihn kommt ein Bußgeld von 70 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu. Die Geschwindigkeiten der 22 anderen Fahrzeugführer lagen zwischen neun und 20 km/h über den erlaubten 30 km/h. Sie werden mit Verwarnungsgeldern zwischen 15 und 35 Euro zur Kasse gebeten.

Ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz kommt auf einen 64-jährigen Autofahrer aus Dillenburg zu. Obwohl er seit sieben Jahre in Deutschland lebt, hatte er seinen in Bulgarien zugelassenen Wagen noch nicht umgemeldet.

Für einen 18-jährigen Fahranfänger, der erst vier Wochen im Besitz seiner Fahrerlaubnis ist, endete die Kontrolle mit einer Blutentnahme. Die Ordnungshüter haben den Verdacht, dass der Schüler unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs entdeckten die Polizisten zudem geringe Mengen an Marihuana. Im Anschluss an die Blutentnahme durfte er die Polizeistation wieder verlassen. Er wird sich wegen seiner Drogenfahrt und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Zudem informieren die Ordnungshüter die Führerscheinstelle.

Wetzlar- Außenspiegel von Mini abgerissen

250 Euro wird die Reparatur an einem blauen BMW Mini kosten, den Unbekannte zwischen Montag (01.11.2021), 15:00 Uhr und Dienstag (02.11.2021), 07:00 Uhr verursachten. In diesem Zeitraum stand der Mini auf dem Parkstreifen in der Waldschmidtstraße. Die Vandalen rissen den Außenspiegel an der Fahrerseite des in Höhe der Hausnummer 28 parkenden Kleinwagens ab. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes: 1-er BMW beschädigt / Polizei sucht Geschädigten

Nach einer Verkehrsunfallflucht am 27.10.2021, gegen 12:30 Uhr am Willy-Brandt-Platz sucht die Polizei nach dem Geschädigten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Wetzlarer Ordnungshüter davon aus, dass der Fahrer eines grauen VW Golf Sportsvan beim Einparken in die Parkreihe zwischen Forum und Bahnhof gegen die linke hintere Fahrzeugseite eines dort stehenden 1-er BMW fuhr. Ohne sich über den Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher von Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem beschädigten blauen BMW, älteren Baujahres oder dessen Besitzer geben können werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Solms-Burgsolms- Katalysatoren gestohlen

Mehrere Katalysatoren stahlen unbekannte Diebe aus zum Verkauf abgestellten Fahrzeugen. Die Pkws standen auf einer Wiese in der Straße Kalkgraben. Der Schaden beläuft sich auf 3.000 Euro. Hinweise zu den Dieben, die zwischen 18:00 Uhr am 25.10.2021 und 15:00 Uhr am 27.10.2021 zuschlugen, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

