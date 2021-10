Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel; Einbruch in eine Doppelhaushälfte

Hörstel (ots)

Am Samstag (23.10.2021) sind unbekannte Täter zwischen 0.00 Uhr und 06.30 Uhr in eine Doppelhaushälfte an der Drosselstraße in Riesenbeck eingebrochen. Die Täter verschafften sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in die Wohnräume. Von dort entwendeten sie den Autoschlüssel eines neueren weißen VW Tiguan. Anschließend fuhren die Einbrecher mit dem Wagen davon. Das Kennzeichen des Fahrzeugs lautet ST-MT612. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise auf das Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

