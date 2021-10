Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven/Reckenfeld, Verkehrsunfallflucht PKW Tür beschädigt

Greven/Reckenfeld (ots)

Am Freitag (22.10.) wurde ein grauer Audi Q 3 an der Fahrertür beschädigt. Das Auto wurde gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz Lidl auf der Kanalstraße abgestellt. Als der Fahrer gegen 13.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er eine deutliche Beschädigung im Bereich der Fahrertür fest. Den Spuren nach wurde die Beschädigung durch die Tür eines neben dem Audi parkenden Fahrzeugs entweder beim Ein- oder Aussteigen hervorgerufen. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

