POL-ST: Ochtrup, Unbekannte entwenden einen Anhänger und Werkzeuge

Am Witthagen haben sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch (20.10.2021), 16.30 Uhr und Donnerstag (21.10.2021), 06.00 Uhr Zutritt zum Baubetriebshof Ochtrup und zum unmittelbar angrenzenden Betriebsgelände der Stadtwerke Ochtrup verschafft. Entwendet wurden ein Anhänger des Herstellers "Anssems" mit dem amtlichen Kennzeichen ST-OC 635, diverse Maschinen und Werkzeuge des Herstellers "Hilti", eine große Anzahl an Wasserzählern sowie Dieselkraftstoff. Der Gesamtwert liegt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Die Täter müssen zum Abtransport ein Fahrzeug mit Anhängerkupplung mitgeführt haben. Auffällige Beobachtungen und Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei Ochtrup unter Telefon 02553/9356-4155 entgegen.

