Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, 27-Jähriger mit Glasflasche verletzt, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

In der Nacht zu Sonntag (17.10.2021) ereignete sich in der Diskothek "Extra" an der Maybachstraße eine gefährliche Körperverletzung. Dabei wurde ein 27-jähriger Mann aus Recke gegen 2 Uhr nachts durch den Wurf einer Glasflasche am Hinterkopf verletzt. Die Kopfverletzung musste im Klinikum behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte telefonisch an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

