Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Taschendiebstahl in Bekleidungsgeschäft, Täter lenken Opfer ab

Ladbergen (ots)

Durch einen Ablenkungstrick haben unbekannte Täter am Montag (18.10.21) in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr in einem Textilfachgeschäft an der Dorfstraße einen Taschendiebstahl begangen. Die Täter - eine Frau und ein Mann - betraten das Geschäft. Die weibliche Unbekannte verwickelte eine 61-jährige Verkäuferin in ein Verkaufsgespräch. Währenddessen begab sich ein männlicher Unbekannter in einen Nebenraum und entwendete aus einer Tasche die schwarze Ledergeldbörse der Geschädigten. Anschließend entfernten sich die beiden Unbekannten vom Tatort. Sie werden wie folgt beschrieben: Die Frau war etwa 30 Jahre alt und hatte eine kräftige Statur. Sie hatte schwarze, lange Haare und trug ein schwarzes T-Shirt mit goldfarbenem Aufdruck sowie eine braune Steppjacke. Der Mann war ebenfalls um die 30 Jahre alt und schlank. Er hatte kurze, schwarze Haare und einen Dreitagebart. Auch er trug eine braune Steppjacke. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache in Lengerich entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.

