Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Sattelzug verunglückt auf der Hansalinie - Hauptfahrstreifen in Richtung Hamburg gesperrt

Rotenburg (ots)

Kalbe/A1. In der Nacht zum Dienstag ist auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Heidenau in Fahrtrichtung Hamburg ein Sattelzug verunglückt. Das große Fahrzeug kam aus noch ungeklärter Ursache gegen 0.45 Uhr vom Hauptfahrstreifen über den Seitenstreifen in den Seitenraum. Dort überrollte es Strauchwerk, mehrere Meter Wildschutzzaun und kippte in einem Graben auf die Seite. Der 62-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 30.000 Euro. Zur Bergung des voll beladenen Sattelzuges ist der Hauptfahrstreifen seit Stunden gesperrt. Die Arbeiten dauern noch an.

