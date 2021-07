Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrzeuge beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Trier (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, 06.07.2021, gegen 02.30 Uhr, beobachtete ein Anwohner eine Person, welche in Trier-Euren, in der Straße Vor Plein, auf die Reifen eines dort geparkten Fahrzeuges einstach. Der Zeuge beschrieb den Reifenstecher als Mann mit längeren Haaren, der eine kurze Hose und einen Rucksack trug. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Fahndung, konnte die Person nicht mehr angetroffen werden. Vor Ort konnten insgesamt drei Fahrzeuge festgestellt werden, an denen jeweils alle vier Reifen zerstochen waren. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Tel.-Nr.: 0651/97795211 in Verbindung zu setzen.

