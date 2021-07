Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Angriff auf Schwan vereitelt

Igel (ots)

Am Sonntag, 04.07.2021, wurde die Polizeiinspektion Trier über einen verletzten Schwan im Bereich des Campingplatzes Igel in Kenntnis gesetzt. Dieser wurde zuvor von einem Hund angegriffen und schwer verletzt. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr kann der Schwan flussaufwärts schwimmend festgestellt werden. Plötzlich wurde dieser durch einen Schwan-Rivalen angegriffen, mit Schnabelstößen massiv attackiert und unter die Wasseroberfläche gedrückt. Den am Ufer befindlichen Polizei- und Feuerwehrkräften gelang es durch gezielte Würfe mit Ästen, den Angreifer in die Flucht zu schlagen. Im Anschluss konnte der mittlerweile ans Ufer geschwommene Schwan gerettet werden und zwecks medizinischer Versorgung in eine Tierklinik verbracht werden. Wir wünschen gute Besserung!

