Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Hochscheid (ots)

Am 03.07.2021 ereignete sich um 16:35 Uhr auf der B327, in der Nähe von Hochscheid ein schwerer Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein von Koblenz kommender PKW mit einem 34-jährigem Fahrer zunächst ins Schleudern und in Folge dessen auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden PKW der mit einem 31-jährigen Mann und einer 22-jährigen Frau besetzt war. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die beiden anderen Unfallbeteiligten erlitten nur leichte Verletzungen. An beiden PKW entstand Totalschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrags. Die verletzten Personen wurden zur näheren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die B327 musste lediglich für die Bergung der Fahrzeuge, kurzfristig gesperrt werden. Hierbei kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Einsatz waren zwei Rettungsfahrzeuge des DRK und die Polizei Morbach.

