Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Aktionstag Zweiradkontrolle der Polizei Morbach

Morbach (ots)

Nach dem Saisonstart des Motorradverkehrs mit landesweit zu verzeichnenden Unfällen rückten Beamte der Polizeiinspektion Morbach am heutigen Freitagnachmittag vielfältige motorisierte Zweiräder rund um Morbach in den Fokus der Kontrolltätigkeiten. Auf den beiden Hauptverkehrsachsen B 327 und B 269 führten geschulte Beamte umfangreiche Verkehrskontrollen durch, die sowohl den technischen Zustand der Krafträder als auch die Fahrtüchtigkeit und Schutzausstattung der Biker umfassten. So konnten insgesamt 19 Fahrzeuge und deren Führer überprüft werden, sechs davon mussten aufgrund technischer Mängel oder nicht regelkonformer Umbauten beanstandet werden. Erfreulicherweise waren diese Mängel jedoch nicht so gravierend, dass dadurch die Betriebserlaubnis erloschen wäre, wie dies oft der Fall ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die überwiegende Mehrheit der kontrollierten Fahrer den intensiven Kontrollen, vor allem vor dem Hintergrund der Unfallprävention, sehr positiv gegenüberstand.

