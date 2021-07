Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall bei Fleischerei - Unfall geklärt

Freudenburg (ots)

Aufgrund der am heutigen Morgen veröffentlichten Pressemeldung, konnte die Verkehrsunfallflucht bei der Fleischerei in Freudenburg geklärt werden.

Der Verursacher hatte den Artikel gelesen, seinen Transporter in Augenschein genommen und einen Schaden an seinem Fahrzeug feststellen können. Daraufhin hat sich der Mann unverzüglich mit dem Inhaber der Fleischerei und der Polizei in Saarburg in Verbindung gesetzt. Er konnte glaubhaft versichern, dass er den Zusammenstoß mit der Mauer nicht bemerkt hatte. Des Weiteren gab er an, dass er sich umgehend um die Schadensregulierung kümmern werde.

