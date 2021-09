Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Brand im DRK-Kindergarten - Polizei ermittelt 17-jährigen Tatverdächtigen ++

Rotenburg (ots)

Brand im DRK-Kindergarten - Polizei ermittelt 17-jährigen Tatverdächtigen

Zeven. Nach dem Abschluss ihrer Ermittlungen zum Brand des DRK-Kindergartens an der Godenstedter Straße haben die zuständigen Beamten der Zevener Polizei einen Tatverdächtigen ermitteln können. Am Sonntag, den 1. August war es in den Morgenstunden zum Feuer im Eingangsbereich der Einrichtung gekommen. Die Flammen griffen auf das Gebäude über und verursachten letztlich einen Schaden in Millionenhöhe. Als Ursache war zunächst ein technischer Defekt an der elektrischen Anlage nicht auszuschließen. Bei den Ermittlungen geriet dann ein 17-jähriger Jugendlicher in den Fokus der Polizei. Ihm wird jetzt vorgeworfen den Brand gelegt zu haben.

