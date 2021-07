Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Außenspiegel an Streifenwagen beschädigt - Täter zweimal festgenommen

Heidelberg (ots)

Als Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nach einem Polizeieinsatz in der Marstallstraße an ihr Dienst-Fahrzeug zurückkehrten, wurden sie um 3.20 Uhr auf ungewöhnliche Geräusche aufmerksam: Ein 22-Jähriger war gerade dabei den Außenspiegel des Streifenwagens abzutreten. Als der junge Mann die Beamten bemerkte, flüchtete er sofort zu Fuß, konnte aber von den Uniformierten eingeholt und festgenommen werden. Dem, mit über zwei Promille alkoholisierten, Täter gelang es zwar nicht den Außenspiegel abzutreten, dieser wurde aber erheblich beschädigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt.

Nur wenig später gelangte der junge Mann erneut zur Anzeige. Einsatzkräfte der SiPa-Heidelberg wurden um 4.20 Uhr auf einen Schlangenlinien fahrenden E-Scooter in der Poststraße aufmerksam - am Steuer der betrunkene 22-Jährige. Mit noch immer knapp zwei Promille Alkohol in Atemluft musste er die Beamten in das Polizeirevier begleiten. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Der 22-Jährige gelangt nun wegen Sachbeschädigung und Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige, wobei er mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis zu rechnen hat.

