POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Bottrop:

Auf einem Parkplatz am Förenkamp wurde am Donnerstag ein schwarzer Skoda Octavia beschädigt. Das Auto wurde gegen 7 Uhr abgestellt, als der Fahrer gegen 13 Uhr zurückkam, wurden Kratzer und Dellen an der Beifahrerseite bemerkt. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Castrop-Rauxel:

Auf der Mengeder Straße wurde zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen ein schwarzer Opel Corsa an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher ist weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern.

Datteln:

Auf einem Parkpkatz am Jammertal an der Redder Straße wurde ein brauner BMW X1 angefahren und beschädigt. Der Verursacher hat sich nicht gemeldet. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Unfallflucht wurde am Donnerstag festgestellt und anzeigt, die Tat kann aber schon mehrere Tage zurückliegen.

Marl:

An dem Parkplatz einer Soccerhalle an der Scholvener Straße hat es am Donnerstagabend eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde zwischen 19 Uhr und 20.50 Uhr ein blauer 3er BMW beschädigt. Die Reparatur der linken Fahrzeugseite wird schätzungsweise etwa 1.000 Euro kosten.

Recklinghausen:

Auf der Ehlingstraße wurde am Donnerstag, zwischen 7.20 Uhr und 18.05 Uhr, ein grauer Volvo angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Über 5.000 Euro Schaden sind bei einer Unfallflucht auf der Forellstraße enstanden. Ein Zeuge hatte am Donnerstagabend, gegen 22.50 Uhr, einen dumpfen Knall gehört und daraufhin aus dem Fenster geschaut. Der Zeuge konnte sehen, wie ein rot-braunes Auto mit einem RE-Kennzeichen davonfuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen war der unbekannte Autofahrer gegen ein geparktes Auto gestoßen, das dann auf den Gehweg geschoben wurde. Dabei wurde noch ein weiteres Auto beschädigt. Nach dem Fahrer wird noch gesucht.

Hinweise zu den Unfallfluchten nehmen die Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

