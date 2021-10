Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Einbruch in Jugendtreff

Lienen (ots)

Durch zwei aufgehebelte Fenster sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag (15.10.2021), 15.30 Uhr, und Montag (18.10.2021), 09.30 Uhr, in den Jugendtreff an der Friedhofstraße eingestiegen. Im Gebäudeinneren durchsuchten die Täter die Räume nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld in Höhe eines zweistelligen Eurobetrags. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

