Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Psychisch beeinträchtigter Mann mit Deko-Schwert in Bahn unterwegs

Karlsruhe (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann war unter Mitführen eines Deko-Schwertes am Samstag mit einem 19-jährigen Bekannten gegen 09.15 Uhr randalierend in einer Bahn der Linie S2 vom Mühlburger Tor in Richtung Daxlanden unterwegs. Mehrere Zeugen hatten dies der Polizei gemeldet.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein und stellte beide Personen im Bereich des Entenfangs bei der Rheinstraße. Zu einer konkreten Bedrohung war es mit der Waffe offenbar nicht gekommen. Der 32-Jährige kam aber aufgrund seiner psychischen Auffälligkeit anschließend in eine Fachklinik.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell