Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Erkelenz-Venrath (ots)

Zwischen Sonntag (4. April), 19 Uhr und Montag (5. April), 18.10 Uhr, drangen unbekannte Täter in zwei Fahrzeuge ein, die an der Wanloer Straße parkten. Aus einem der Fahrzeuge wurden Bargeld sowie persönliche Dokumente entwendeten. Was aus dem zweiten Fahrzeug gestohlen wurde, wird noch ermittelt.

