Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Übach-Palenberg (ots)

Am 5. April (Montag), gegen 18.45 Uhr, kam es an der Einmündung Josefstraße /Carlstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer 16-jährigen Radfahrerin aus Übach-Palenberg und einer 19-jährigen Pkw-Fahrerin aus Baesweiler. Hierbei befuhr die Radfahrerin die Josefstraße in Richtung Carlstraße. Aus nicht geklärter Ursache konnte sie offenbar nicht mehr bremsen und fuhr auf die Carlstraße. Zu diesem Zeitpunkt befuhr die Pkw-Fahrerin die Carlstraße in Richtung Poststraße. Als sie die Radfahrerin aus dem Augenwinkel wahrnahm, konnte sie trotz Bremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 16-Jährige verletzte sich durch den Aufprall so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Sowohl das Fahrrad, als aus der Pkw waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell