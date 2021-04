Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 03.04.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Meldungen

Delikte/Straftaten:

Wassenberg - Einbruch

Bislang unbekannte Täter brachen im Tatzeitraum 01.04.2021, 20:15 Uhr - 02.04.2021, 10:25 Uhr, in vier Kellerräume eines Mehrparteienhauses auf der Roermonder Straße ein. Nach derzeitigem Stand wurden zumindest fünf Sätze Dartpfeile erbeutet.

Wassenberg - versuchter Einbruch

Drei männliche Jugendliche wurden am 02.04.2021, gegen 16:00 Uhr, dabei beobachtet, wie sie versuchten, gewaltsam in ein Tennisheim an der Straße "Am Wingertsberg" einzudringen. Die Tat blieb im Versuchsstadium stecken. Die Jugendlichen werden weiter wie folgt beschrieben: Normale Statur, alle drei dunkel gekleidet (Oberteil mit Kapuze), einer führte eine Axt mit.

Übach-Palenberg - Diebstahl von PKW

In der Zeit 01.04.2021, 20:00 Uhr bis 02.04.2021, 06:00 Uhr, wurde ein grauer Pkw, Ford, mit GK-Kennzeichen entwendet, der auf dem Eulenweg abgestellt war.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell