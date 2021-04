Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 04.04.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Meldungen

Verkehrsunfall:

Gangelt

Am 03.04.2021, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 62jähriger Mann aus den Niederlanden mit dem Krad die Kreisstraße 17 (EK 17), aus Richtung Norden kommend, in Richtung der Ortschaft Stahe. In Höhe des Abzweigs Frankenstraße (dortige, langgezogene Linkskurve) kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem neben der Fahrbahn aufgestellten Verkehrszeichen. Dabei wurde der 62jährige Kradfahrer schwer verletzt und musste nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus Geilenkirchen zugeführt werden. Das Krad wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt.

Delikte/Straftaten:

Selfkant - Einbruch

Bislang unbekannte Täter brachen in den Nachmittags- bzw. Abendstunden des 03.04.2021 in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Hauptstraße ein. Die Täter ließen hier ein Tablet, einen Laptop sowie Schmuck und Bargeld mitgehen.

Wassenberg - Einbrüche

Im Tatzeitraum 02.04.2021, 19:50 Uhr - 03.04.2021, 15:40 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in zwei Kellerräume eines Mehrparteienhauses auf der Brabanter Straße ein. Nach derzeitigem Stand wurde zumindest Waschpulver erbeutet.

Auf der Parkstraße suchten Einbrecher zwischen dem 02.04.2021, 22:00 Uhr und 03.04.2021, 04:00 Uhr, ebenfalls mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses heim. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand nicht genau fest, was entwendet wurde.

Waldfeucht - Einbruch

In eine Scheune auf der Straße "Am Haas" wurde in der Nacht zum 03.04.2021 eingebrochen - Diebesgut hier waren ein Rasenmäher, eine Kettensäge, zwei Fahrräder und diverse, kleinere Gartengeräte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell