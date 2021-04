Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Erkelenz-Borschemich (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit von Samstag, 3. April, 18 Uhr bis Sonntag, 4. April, 11.30 Uhr, in einem Pkw ein, der an der Von-Paland-Straße abgestellt war. Sie entwendeten eine Geldbörse, entnahmen die Bankkarten und warfen sie anschließend in einen Mülleimer. Dort wurde sie von einem Ehepaar gefunden und an den Eigentümer zurückgegeben.

