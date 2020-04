Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Granate auf dem Dachboden gefunden 27.04.2020

Stockach, Lkrs. KN (ots)

Am Montagnachmittag wurde dem Polizeirevier einen Dachbodenfund in Form einer Granate und einer Kiste mit grauem, schießpulverartigem Material in der Radolfzeller Straße mitgeteilt. Abklärungen mit den Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ergaben, dass es sich um eine scharfe Granate handeln könnte. Die Gegenstände konnten durch die Spezialisten sichergestellt und zur Vernichtung abtransportiert werden.

