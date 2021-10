Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Papiermülltonne auf Schulhof in Brand gesteckt

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter haben auf dem Schulhof der Grundschule an der Margarethenstraße eine Papiermülltonne in Brand gesteckt. Die Tat ereignete sich am Dienstagnachmittag (19.10.21) gegen 16.15 Uhr. Die Mülltonne brannte komplett aus. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Der Materialwert der Papiertonne beträgt etwa 300 Euro. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Lengerich gelöscht. Zur Zeit des Brandes hielten sich mehrere Kinder und Jugendliche in der Nähe des Schulhofs auf, die das Feuer meldeten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden entgegengenommen unter Telefon 05481/9337-4515.

