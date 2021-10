Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 18.10.2021 - FEUER IN HÖRDE Küchenbrand in Wohn- und Geschäftshaus

Nach einem Küchenbrand ist eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in Hörde unbewohnbar. Die Feuerwehr betreute während des Einsatzes acht betroffene Personen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Gegen kurz vor 9:00 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst in die Herrmannstraße im Ortsteil Hörde gerufen. Mehrere Anrufer berichteten von starkem Rauch, der aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses drang. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich diese Lage. Sofort gingen zwei Trupps unter Atemschutz mit Strahlrorhren durch das Treppenhaus in das Gebäude vor. Anfangs stand noch die Meldung im Raum, dass sich in der Brandwohnung noch ein Neugeborenes befinden sollte. Dies bestätigte sich glücklicherweise nicht, alle Betroffenen hatten das Haus eigenständig verlassen können. Insgesamt wurden acht Personen durch den Rettungsdienst in einem im Erdgeschoss befindlichen Ladenlokal betreut. Unter den acht Personen waren fünf Erwachsene und drei Kinder im Alter von sechs Tagen bis zu zwei Jahren. Im Verlauf des Einsatzes wurde bei allen Betroffenen zur Sicherheit eine Blutgasanalyse durchgeführt. Die Ergebnisse machten keine weitere Behandlung in einer Klink erforderlich. Das Feuer in der Brandwohnung konnte durch die vorgegangenen Kräfte schnell gelöscht werden. Im Anschluß an die Löschmaßnahmen wurden Brandwohnung und Treppenhaus mittels eines Hochleistungslüfters vom Brandrauch befreit. Durch die starke Rußablagerung in der gesamten Wohnung, wurde diese für unbewohnbar erklärt. Während des Feuerwehreinsatztes wurden die Straßen Am Stift und Faßstraße von der Hörder Bahnhofstraße bis zur Hörder Burg gesperrt, wodurch einige Verkehrsbehinderungen entstanden. Nach Abschluß der Einsatzmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. An dem Einsatz waren insgesamt 35 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 (Mitte) und 4 (Hörde) und des Rettungsdienstes beteiligt.

